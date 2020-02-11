دراسة صادمة تكشف هذا الأمر عن " كورونا القاتل"

11 فبراير 2020 - 10:08 ص

أعلنت دراسة جديدة أجراها العالم الصيني الشهير "تشونج ناتشان" عن كارثة جديدة خاصة بفيروس "كورونا" القاتل حيث أكدت أن فترة حضانة الفيروس بالجسم قد تصل إلى 24 يومًا في بعض الحالات خاصة بعد أن ظهر الفيروس علي أحد الأشخاص بعد 17 يومًا من إصابته.

وكان المتعارف عليه أن فترة حضانة الفيروس تصل إلي 14 يومًا كحد أقصي.

وأضاف العالم الذي يرأس لجنة الخبراء المكلفة من الحكومة الصينية للمساعدة في مواجهة تفشي الفيروس إلي أن متوسط الحضانة يصل إلى 3 أيام، حسبما نشرت "الشروق".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت تجاوز حالات الوفاة الـ9 حالة فيما تجاوزت الإصابات 40 ألفا.