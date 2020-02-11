طلاب يفتحون طفاية حريق في وجه معلمتين.. السبب صادم

11 فبراير 2020 - 09:52 ص

روت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفاصيل قيام طلاب بفتح طفاية حريق في وجه معلمتين، ما أدى لإصابتهما بالاختناق بكفر الشيخ.

وقالت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الطلاب كانوا يلعبون بطفاية الحريق ظنًا منهم أنها فارغة، ولم يستطيعوا السيطرة على الطفاية، معقبة: "إحدى المعلمات بسبب حملها، لم تتحمل رائحة الطفاية ما أدى لشعورها بالاختناق".

وتابعت: "قمنا بفصل الطلاب لمدة أسبوع بسبب تجاوزهم نظام المدرسة، وما زالت التحقيقات جارية، لافتة إلى أن هناك فريقًا خاصًا بالأمن والسلامة نزل بعد هذه الحادثة للتأكد من إجراءات السلامة في المدارس".