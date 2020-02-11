نانسي عجرم تثير غضب السوشيال ميديا بهذه الصور

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نانسي عجرم وزوجها والقتيل
نانسي عجرم وزوجها والقتيل
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علا خطاب

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نانسي عجرم تستفز رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لعيد ميلاد ابنتها الصغرى، وذلك بعد فترة قصيرة من حادثة قتل شاب في فيلتها على يد زوجها، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات.

وظهرت عجرم وهي تحمل ابنتها، في حين ظهرت "ليا" في صورة أخرى وهي تأكل قالب الحلوى.

وعلقت نانسي عجرم على الصور قائلة: "نجمتي الصغيرة أصبح عمرها سنة".

وتأتي هذه الاحتفالات في الوقت الذي يواجه فيه زوجها فادي الهاشم اتهاما بالقتل لشاب سوري تواجد في فيلا نانسي عجرم ويدعى محمد حسن الموسى .

وتقل أسرة الشاب إنه قتلا ظلما بسبب مطالبته بمستحقات تخصه لدى فادي الهاشم، بينما تقول أسرة نانسي عجرم إن الشاب كان في محاولة لسرقة منزلها فقرروا التصدي له.


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