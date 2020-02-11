السعودية.. فتاة تثير الجدل على كورنيش القطيف والشرطة تتحرك

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وكالات - الدويني فولي

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الكورنيش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، عبر هاشتاج "مفحطة القطيف" مقطعًا مصورًا لفتاة تقود سيارتها وتقوم بالتفحيط على كورنيش القطيف، وطالب عدد منهم بضرورة ضبط قائدة السيارة وصاحبها، وتوقيع العقوبات اللازمة عليهما.

وأعلنت السلطات الأمنية صباح اليوم حسب وسائل إعلام سعودية محلية،  القبض على فتاة بعد تحديد هويتها.

وحسب موقع صحيفة "اليوم" نجحت فرق البحث والتحري في القطيففي تحديد هوية قائدة المركبة، وتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة لإقرار العقوبة النظامية بحقها.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي للصحيفة أن السيدة التي قامت بممارسة التفحيط تم ضبطها، حيث إنها ستحال للهيئة المرورية لإقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.



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