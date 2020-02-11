سعاد صالح: هؤلاء أباحوا دمي

11 فبراير 2020 - 09:36 ص

شددت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على ضرورة المتابعة للزوايا، قائلة: "الزوايا هى منبع كل الفتاوى التكفيرية، بعض أئمة هذه الزوايا أباحوا دمي منذ عدة سنوات".

وأضافت "صالح"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرسول الكريم كان يعلم أنه سيكون هناك فكر متشدد، وقال: "هلك المتنطعون"، موضحة أن الاجتهاد يجب أن يكون في المسائل الدينية الكبيرة التي تهم المجتمع ككل.

وتابعت: "الكتب الفقهية هى من وضعت الشكل العام للأحكام الفقهية، ولكن هناك بعض الأحكام لا تنطبق على عصرنا ولا يجب التمسك بها".