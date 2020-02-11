» ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

11 فبراير 2020 - 09:33 ص

شهد محيط البرلمان اللبناني حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد الاشتباك معهم، حيث يجري حاليًا التصويت علي منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والذي يعترض عليه المتظاهرون.

وقام المتظاهرون بالرد على القنابل المسيلة للدموع برشق الأمن بالحجارة، ويحاول الأمن إزالة الحواجز التي وضعها المتظاهرين من الطرق المؤيدة لسرايا الحكومة في وسط بيروت، حسبما نشرت "سي إن إن".

وأعلنت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن منعت المتظاهرين من الوصول إلي مقر سرايا الحكومة.

جدير بالذكر أن قوى الحراك الشعبي في لبنان دعت إلى التظاهر اليوم وغدًا بالتزامن مع جلسات البرلمان لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، وكان الجيش اللبناني أعلن عن إجراءات استثنائية في محيط البرلمان قبل انعقاد الجلسة.