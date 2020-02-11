» غرق العشرات.. سفينة محملة بمسلمي الروهينجا

11 فبراير 2020 - 09:21 ص

لقي 14 شخصا مصرعهم من الروهينجا، بعد غرق السفينة التي تقلهم قبالة سواحل بنجلاديش، أثناء فرارهم من "ميانمار" .

وقال قائد حفر السواحل البنجالي نعيم الحق، في تصريحات صحفية نشرتها "صدى البلد": "انتشلنا حتى الآن 14 جثة وأنقذنا 70 شخصا وما زال البحث جاريا عن باقي الركاب، بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال".

يذكر أن العشرات من الروهينجا يحاولون الفرار من البطش الذي يتعرضون له في "ميانمار" بورما سابقا بسبب العنف الذي ستعرضون له من مخيمات اللاجئين بالسفر إلي ماليزيا وغيرها من دول العالم.

جدير بالذكر أن الروهينجا قومية عرقية تنتمي إلى الشعوب الهندية وتسكن ولاية أراكانغربي بورما ويوجد حوالي 800 ألف روهينجي في أركان، وتعتبرهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهاد في العالم.