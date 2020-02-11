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الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

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نادية لطفي
نادية لطفي
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نادية لطفي

كشفت الفنانة السورية سولاف فواخرجي عن آخر رسالة للفنانة الراحلة نادية لطفي.

وتضمن التسجيل كلمات بصوت نادية لطفي إلى سلاف فواخرجي تقول فيها: هاي يا جميلة يا حلوة يا نوارة مصر وسوريا والمنطقة العربية كلها .. انتي من يوم ما جيتي هنا وانتي صورتك و وجودك مراحش من بالنا .

وأضافت: وحشانا .. ومدام رضا بتعيط عاوزة تشوفك وتسمع صوتك .. وأنا ببوسك .. وحاولي تيجي بأي طريقة.

وعلقت سولاف على التسجيل قائلة: آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي ... كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني ... ناديا ، النديّة ... الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل ، معرفتك وحبُّك نعمة من الله اشكره عليها ... استاذة الحب والفن والفكر ، رحمك الله يانوارة القلوب ... [شكرا للصديقة والاخت الاعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي ، وعزائي لك كبيراً لأني ادرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك واخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها.

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