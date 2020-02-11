الغندور يحرج جميع المعترضين على هدف الأهلي في بيراميدز بتعليق ناري

11 فبراير 2020 - 06:59 ص

حسم جمال الغندور - رئيس لجنة الحكام - الجدل المثار حول هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز الذي أحرزه أليو ديانج .



وقال "الغندور" في تصريحات تلفزيونية: القانون واضح وصريح .. إذا تواجدت الكرة الثانية بواسطة فرد من أفراد الفريقين فإن الفريق يعاقب بركلة حرة مباشرة .



وأضاف: وإذا حدث هذا الأمر داخل منطقة الجزاء فإنها تحتسب ركلة جزاء .



واستدرك: في حال تم إلقاء الكرة من شخص من خارج المنظومة مثل عمال خلع الملابس يستمر اللعب بشكل طبيعي إذا لم تؤثر على أحداث المباراة ، ومن حق أي لاعب من لاعبي الفريقين أن يقوم بإبعاد الكرة .



وتابع: في التعديلات الأخيرة للقانون أصبح من حق أي فريق يحصل على مخالفة أو ضربة ركنية أن ينفذها بسرعة دون انتظار إذن الحكم وحتى لو كانت هناك بطاقة حمراء فأولوية استئناف اللعب هي الأهم .



و وفق كلام "الغندور" يصبح هدف الأهلي في مباراة بيراميدز صحيح 100%.



