الخطيب: وليد سليمان يرحل عن الأهلي

11 فبراير 2020 - 05:33 ص

قال الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب إن التجديد لرباعي الفريق الكبار يمثل صداعا في رأس الإدارة .



وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية: الرباعي ينتظر قرار الأهلي .. وليد سليمان يحب الأهلي ويريد البقاء فيه لكنه يريد رسالة اطمئنان من الإدارة .



وأردف: وليد لديه عرض من المنافس وأقصد هنا نادي الزمالك كما أن لديه عرض من تركيا وفي حال لم يتحدث معه أحد من الأهلي سيرحل إلى هناك.



واستدرك: الأهلي لم يتحدث مع الرباعي فتحي و وليد وإكرامي وعاشور وأجل الحديث إلى مارس المقبل وهذا خطر جدًا.



