قصة كفاح شاب من سائق توك توك لخريج كلية الطب

10 فبراير 2020 - 11:50 م

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، طالب امتياز في طب جامعة دمياط، تفاصيل رحلة كفاحه من عمله كسائق توكتوك حتى تخرجه من كلية الطب، موضحا أنه عمل على توكتوك وهو الصف الأول الثانوي لمدة عامين.



وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إنه حصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة والتحق بكلية الطب، وعندما كان يحتاج إلى مصروفات كان يعود للعمل على التوكتوك، فضلا على أنه عمل بأكثر من وظيفة أخرى أثناء دراسته بالجامعة.



وأضاف، "الشغل مش عيب، ولو احتجنا التوكتوك هنرجع له تاني"، لافتا إلى أنه ينوي التخصص في جراحة التجميل.

