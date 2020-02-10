"أديب" يطالب بتدخل عربي لإنقاذ هؤلاء من "كورونا"

10 فبراير 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أكثر من 200 طالب سوداني في مدينة ووهان الصينية يوجهون استغاثات لحكومتهم للعودة، مطالبا الدول العربية أن تساعد هؤلاء الطلاب.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن توفير طائرة لجلب الطلاب السودانيين ليس أمرا صعبا على الدول العربية، لافتا إلى أن وجودهم في ووهان الصينية مدة أطول يشكل خطرا عليهم.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة السودانية في سبيل وقوفها على قدميها بعد الثورة، وقد يكون هناك سبب يحول دون تنفيذ طلب هؤلاء الطلبة.

