» ساحر يفاجئ الإعلامي عمرو الليثي بهذا الأمر على الهواء

قام الساحر عزام، بتحدي جديد داخل استوديو برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار.



وطالب عزام من كل لاعبي خفة اليد بالاستوديو باختيار رقم في سرهم ومن ثم عرض كل رقم اختاروه على أوراق الكوتشينة.

وطالب عزام من كل لاعبي خفة اليد بالاستوديو باختيار رقم في سرهم ومن ثم عرض كل رقم اختاروه على أوراق الكوتشينة.