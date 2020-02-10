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هاني شاكر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أغاني المهرجانات

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انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كلمات أغاني المهرجانات، منوها بأنه استمع إلى أغاني مهرجان "بنت الجيران" ووجد كلماتها مبتذلة.
وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إنه حال تقنين وضع مطربي المهرجانات لن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح، وسيكونوا تحت سيطرة النقابة.
وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة كيفية تقنين أغاني المهرجانات، معربا عن حزنه كون المهرجانات أصبحت الفن الأكثر انتشارا.

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