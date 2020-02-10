الدولار سيصل إلى 15 جنيها في هذا التوقيت

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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أمام الجنيه بفضل استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر.
وتابع الفقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الاستقرار الأمني والسياسي بمصر مقارنة بدول الجوار لعب دورا في انخفاض سعر الدولار».
وتوقع أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيها نهاية ديسمبر 2020.

 

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