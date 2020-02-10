إدارة ترامب تطلب 41 مليار دولار للخارجية الأمريكية

10 فبراير 2020 - 11:10 م

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 41 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في موازنة 2021.



جاء ذلك في مقترح موازنة 2021 التي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس، وتصل قيمتها إلى 4.8 ترليون دولار.

وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن المبلغ المطلوب من أجل وزارته ووكالة التنمية سيتم إنفاقه على الأنشطة الدبلوماسية ومساعدة دول ماوراء البحار، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية.

كما لفت إلى أن الميزانية ستسخدم من أجل "التنافس مع دول لا تشاطر الولايات المتحدة فهمها للحرية والديمقراطية".

ومن المنتظر عرض مقترح الميزانية في آذار/مارس المقبل على أعضاء الكونغرس لمناقشته، قبل إقراره بصيغته النهائية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلص ميزانية وزارة الخارجية بشكل كبير عقب مجيئه إلى البيت الأبيض.

وبلغت نسبة الانخفاض في ميزانية الوزارة لعامي 2019 و2020، نحو 39 بالمئة مقارنة بـ 2017.