  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى: هذا ما سنفعله إذا استقال هاني شاكر

هاني شاكر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أغاني المهرجانات

سعر الدولار

الدولار سيصل إلى 15 جنيها في هذا التوقيت

أرشيفية

«كورونا» يلقي بظلاله على هدايا «الفلانتين»

وزيرة الصحة

لحل الأزمة.. تحركات عاجلة لمد سن معاش الأطباء لـ65

أرشيفية

تفاصيل صادمة عن شبكة دعارة طالبات «المدرسة الفنية»

أسرة نانسي عجرم

مفاجأة جديدة قد تغير مجرى التحقيقات في قضية "ناسي عجرم"

السعودية

تعليق الدراسة في السعودية غدًا

السكة الحديد

نشر شرطة سرية لضبط المتهربين من التذاكر بالقطارات

السلطان قابوس

قرار أميري.. الكويت تخلد اسم السلطان قابوس

الأرصاد

تقترب من الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

بمجلس الأمن ..

تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن "صفقة" ترامب

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

#

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

#

أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن "صفقة القرن"

#

قرار عاجل من ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق

قال دبلوماسيون غربيون لدى الأمم المتحدة، الإثنين، إنه تم تأجيل طرح مشروع قرار بشأن "صفقة القرن" للتصويت في مجلس الأمن الدولي إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن التأجيل جاء عقب اجتماع لمندوبي دول المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة بحثوا خلاله احتمال إدراج المشروع للتصويت في جلسة الثلاثاء أو تأجيل هذه الخطوة.
وأوضحت أن ضغوطا أمريكية هائلة مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
وطلبت واشنطن، وفق المصادر، حذف كل الإشارات الواردة في المسودة إلى "المرجعيات الدولية"، وكذلك أية فقرات متعلقة بضم إسرئيل لأراضٍ في الضفة الغربية، مع تضمين المشروع فقرة تتحدث عن الترحيب بالخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ورفض كل من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، تلك الخطة؛ لكونها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "جلسة الغد لن تشهد طرح أية قرارات تدين إسرائيل"، معربًا عن شكره للدول (لم يسمها) التي "ساعدت في عرقلة التصويت (على مشروع القرر)".
ونقلت القناة (13) العبرية (خاصة) عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم إن الفلسطينيين لم يسحبوا مشروع القرار، لكن الجلسة المقررة الثلاثاء سيتم تأجيلها على الأرجح.
وأوضحت أن واشنطن طلبت تعديل صيغة مشروع القرار بشكل حوله بالفعل من إدانة خطة ترامب إلى بيان إيجابي بشأنها.
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن بريطانيا وألمانيا طلبتا التفاوض بشأن التعديلات الأمريكية المطلوبة، مرجحة التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
فيما قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتم سحب المشروع، وهو "لا يزال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات، ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا، سيتم عرضه للتصويت". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. معلومة هامة عن حسن شاكوش وحمو بيكا
» نقيب المنشدين: أغاني المهرجانات وراء انتشار البلطجة
» "الجندي": الكثير يفهمون هذه الآية بطريقة خاطئة
» الإمارات تعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا الجديد ‎
» نتنياهو: سنضم غور الأردن بعد الانتخابات الإسرائيلية‎
» إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
» الأهلي يتخطى الطلائع ويبتعد بصدراة الدوري عن الجميع
» انطلاق مبادرة رئاسية للكشف على 14 مليون طالبًا
» بالصور.. سعودي يفاجئ مواطنيه بتصرف لافت في أكبر كنائس إيطاليا
» اتحاد الكرة يقرر عقوبات صارمة على الأهلي وبيراميدز
» ثروة "ميسي" تسجل رقمًا ضخمًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان