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الإمارات تعلن تسجيل ثامن إصابة بكورونا الجديد ‎

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أعلنت الإمارات، مساء الاثنين، تسجيل حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وبهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم، وهي الدولة العربية الوحيدة الذي ظهر فيها المرض.
وأكدت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى نحو 30 دولة.
وحتى نهاية الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية . 

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