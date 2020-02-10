» إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

10 فبراير 2020 - 09:35 م

كشفت دولة الإمارات اليوم الاثنين، عن تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس "كورونا" المستجد، من الجنسية الهندية.

جاء هذا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 فقط، منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وقالت إن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي "عالي المستوى".

وكانت الوزارة أعلنت، الأحد، أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.