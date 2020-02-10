» بالصور.. سعودي يفاجئ مواطنيه بتصرف لافت في أكبر كنائس إيطاليا

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صورة كنيسة بإيطاليا
صورة كنيسة بإيطاليا
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الطيب حسين

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شارك الفنان السعودي محمد خيران الزهراني، في حفل بأكبر كنائس إيطاليا.جاء هذا بحسب ما كشف عن انضمامه لفرقة غناء أوبرالية في إيطاليا، وتقديمه حفلا في إحدى كنائس العاصمة روما.

ويُصنف "الزهراني" فنانًا أبرواليًا وهو واحد من سعوديين قلائل من الجنسين، احترفوا الغناء الأوبرالي الكلاسيكي المعروف،مقطع فيديو لأول حفل للفرقة الإيطالية التي تحمل اسم ”Coro Polifonicomusica “.

وصرح بانه أول عربي وأول سعودي ينضم للجوقة في أكبر كنائس روما على حد قوله، حيث بات عضو ومغني سولو في الفرقة.

وشارك أمس الأحد، في أول حفل رسمي له مع الفرقة التي قدمت عرضا حضره وفد من الجيش الإيطالي والسياسيين والمغني فرانشيسكو سارتوري.

ويبلغ "الزهراني" من العمر 24 عاما وقدم حفلات في أكثر من دولة.


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