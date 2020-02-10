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نشأت الديهي: "منفذو هجوم كمين شمال سيناء كفرة"

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الديهي للصحفيين: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب"

إرهاب

الديهى

ارتكاز أمني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أعلن إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أنه لن يأمن إرهابي ولا داعم لإرهابي على أرض مصر، مشددًا على أن الإرهاب لم ينتهي بعض، ومصر تواجهه بمفردها.

وتابع، أن الجيش المصري سيظل يضرب الأمثال لأي مؤسسة تقدم عمل منضبط، دماء أبناءنا لن تضيع وما ضاعت في يوم من الأيام، فلم ولن يترك الجيش المصري ثأره لدى كلب من كلاب جهنم، ونحن لهم بالمرصاد.

ووجه التحية للقوات المسلحة وضباطها الموجودين في سيناء وعلى طول الحدود لتأمينها وحمايتها، معقبًا: "سحقًا لهؤلاء الكفرة الفجرة، فهم كفروا لكونهم خرجوا عن الدين والوطن، ويفسدون في الأرض، ومن لم يكفرهم يراجع دينه".


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