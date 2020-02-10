قرار أميري.. الكويت تخلد اسم السلطان قابوس

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السلطان قابوس
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محمد فضل

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الكويت

وفاة

السلطان قابوس

قبر السلطان قابوس

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، قرارًا أميريًا، بتخليد اسم سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، من خلال إطلاق اسمه على إحدى الطريق الدائرية الكبرى في الكويت.

وذكر حساب "المجلس" الكويتي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا :« بناء على أمر سمو الأمير «حفظه الله ورعاه» .. مجلس الوزراء يكلف بلدية الكويت إطلاق إسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد «طيب الله ثراه» على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى الراحل الكبير».

وفي 10 يناير الماضي توفى قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ79 عاما.

ونعى السلطان الراحل كل القادرة العرب فضلًا عن قادة أجانب، مثنين على مسيرة "قابوس" على مدى 50 عامًا.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لقبر السلطان قابوس، حيث صدموا بلمقبرة البسيطة مثل أي مقبرة دون مظاهر الاختلاف والتميز.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا جديدا للبلاد، وذلك عقب اجتماع لمجلس العائلة الحاكمة.

وهيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل. وولد عام 1954 في مسقط عاصمة عمان، وهو من الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة.

وتخرج هيثم من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979، وتدرج في عدة مناصب بالدولة، وتولى منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه سلطانا.


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