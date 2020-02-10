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اجتماع حكومي لمتابعة الانتقال للعاصمة الإدارية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي
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أحمد سالم

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العاصمة الإدارية

مدبولى

اجتماع حكومي

الانتقال للعاصمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وعرض المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمقترح المُقدم بشأن البرنامج التفصيلي والجدول الزمني المتكامل الخاص بالتحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية والتجهيزات الخاصة بهما، مُسلطاً الضوء على مشروع إنشاء البنية التحتية لخدمات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال محورين هما: محور البنية التحتية لخدمات الاتصالات فى العاصمة الإدارية، ومحور التطبيقات، وتضمن العرض الخطة الزمنية لأعمال البنية التحتية لخدمات الاتصالات، والخطة الزمنية لتطبيقات التحول الرقمي.

فيما أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقف توصيل المرافق (مياه شرب، صرف صحي، وكهرباء) للأحياء التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الانتهاء تباعاً من الخطوط الرئيسية، والشبكات لكل الأحياء، بما فيها الحي الحكومي، قبل نهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن كثيرًا من الأعمال تم الانتهاء منها بالفعل.

كما استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مخطط شبكة النقل الجماعي المخططة والجاري تنفيذها لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى، مُشيراً إلى مسار خط القطار الكهربائي من مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مسار المونوريل بعدد 22 محطة وطول 54 كم.


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