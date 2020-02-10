تعليق الدراسة في السعودية غدًا

10 فبراير 2020 - 07:58 م

تسبب اضطراب الأحوال الجوية، وموجة البرد القارس، في إعلان تعليق الدراسة في عدد من المناطق بالسعودية.

وكانت إدارة تعليم الحدود الشمالية، قد أعلنت قبل قليل، تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف.

وكشفت أن الطقس القارس وتدني حرارة الأجواء، وتعرُّض المنطقة لموجة باردة، سيؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة على المحافظة السبب وراء التأجيل.

كما وجَّه المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.