"الديهي" لمدير منظمة العفو الدولية بإيطاليا: "اخبط دماغك في الحيط"

10 فبراير 2020 - 07:44 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حمل شعواء شنت ضد مصر بسبب ضبط باتريك جورج عقب تحريضه ضد الدولة المصرية والحث على الثورة من الخارج، موضحًا أن مدير مكتب منظمة العفو الدولية "العفن الدولية" بإيطاليا، يتحدث عن أنه سيضغط على الحكومة الإيطالية للضغط على مصر لإعادة باتريك جورج.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن هذا شأن داخلي مصر، مضيفًا لمدير مكتب منظمة العفو الدولية: "اخبط دماغك في الحيط، النيابة المصري أولى بالدفاع عن حقوق باتريك المصري منك ومن منظمتك".

وتابع، أن منظمة العفو الدولية نظمت وقفة للدفاع عن باتريك جورج، موضحًا أن هناك محاولة لتعكير صفو العلاقات بين مصر وإيطاليا لقطع هذه العلاقات والتأثير سلبًا عليها.

ونوه إلى أن فضائية "الجزيرة"، تحدث عن باتريك جورج قائلة: "اعتقال وتعذيب حقوقي مصري إثر عودته من إيطاليا"، بينما قالت الـ BBC : "باتريك جورج: إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن سلامة الباحث وتدعو مصر إلى إطلاق سراحه"، وكتبت أيضًا : "من هو الناشط الحقوقي المصري ولماذا اعتقل؟"، مشددًا على أن الـ BBC والجزيرة يمارسوا عهر إعلامي ولا يمت للمهنية بصلة.

وأكد، أن الإعلام المصري قوي، ويقف في ظهر الدولة بلا هوادة ويستطيع أن يرد الصاع صاعين، مناشدًا منظمة العفو الدولية وغيرها من الفضائيات التي تهاجم مصر بتسليط الأضواء على الانتهاكات الموجودة في تركيا وأمريكا حول حقوق الإنسان، وقام بعض مقاطع فيديو لهذه الانتهاكات.