  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

تعليق الدراسة في السعودية غدًا

السلطان قابوس

قرار أميري.. الكويت تخلد اسم السلطان قابوس

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

الأرصاد

تقترب من الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

أمير الكويت

«الغانم»: «صفقة القرن» في الزبالة بأوامر أمير الكويت

الذهب

الذهب يهبط بشكل مفاجئ ويخسر 11 جنيه في الجرام

ارشيفية

مفاجأة.. الإمارات تتواصل مع قطر

لقطة من الفيديو

رئيس شرطة بأمريكا يرفض القسم على الإنجيل:أريد القرآن

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها بـ«كورونا»

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الجنيه يحقق مفاجأة أمام الدولار لم تحدث منذ 3 سنوات

"الديهي" لمدير منظمة العفو الدولية بإيطاليا: "اخبط دماغك في الحيط"

الحياة السياسية

الديهي
الديهي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

منظمة العفو تدعو بغداد إلى "تحقيق عاجل" في "مجزرة الخلاني"

#

العفو الدولية: سقوط 208 قتلى في احتجاجات إيران

#

العفو الدولية: سقوط 143 قتيلا في احتجاجات إيران

#

العفو الدولية: مقتل 106 أشخاص في مظاهرات إيران

توك شو

نشات الديهى

الديهى

بالورقة والقلم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حمل شعواء شنت ضد مصر بسبب ضبط باتريك جورج عقب تحريضه ضد الدولة المصرية والحث على الثورة من الخارج، موضحًا أن مدير مكتب منظمة العفو الدولية "العفن الدولية" بإيطاليا، يتحدث عن أنه سيضغط على الحكومة الإيطالية للضغط على مصر لإعادة باتريك جورج.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن هذا شأن داخلي مصر، مضيفًا لمدير مكتب منظمة العفو الدولية: "اخبط دماغك في الحيط، النيابة المصري أولى بالدفاع عن حقوق باتريك المصري منك ومن منظمتك".

وتابع، أن منظمة العفو الدولية نظمت وقفة للدفاع عن باتريك جورج، موضحًا أن هناك محاولة لتعكير صفو العلاقات بين مصر وإيطاليا لقطع هذه العلاقات والتأثير سلبًا عليها.

ونوه إلى أن فضائية "الجزيرة"، تحدث عن باتريك جورج قائلة: "اعتقال وتعذيب حقوقي مصري إثر عودته من إيطاليا"، بينما قالت الـ BBC : "باتريك جورج: إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن سلامة الباحث وتدعو مصر إلى إطلاق سراحه"، وكتبت أيضًا : "من هو الناشط الحقوقي المصري ولماذا اعتقل؟"، مشددًا على أن الـ BBC والجزيرة يمارسوا عهر إعلامي ولا يمت للمهنية بصلة.

وأكد، أن الإعلام المصري قوي، ويقف في ظهر الدولة بلا هوادة ويستطيع أن يرد الصاع صاعين، مناشدًا منظمة العفو الدولية وغيرها من الفضائيات التي تهاجم مصر بتسليط الأضواء على الانتهاكات الموجودة في تركيا وأمريكا حول حقوق الإنسان، وقام بعض مقاطع فيديو لهذه الانتهاكات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ثروة "ميسي" تسجل رقمًا ضخمًا
» انفجار يستهدف رتلا للقوات الأمريكية بالعراق
» شاهد.. شفاء أول حالة «كورونا» في الإمارات
» بعد كورونا الصين.. فيروس جديد ينتشر في البرازيل
» داخل السنترال.. جريمة قتل تهز فيصل
» "الصحة" تنفي وجود إصابات "كورونا" في مصر
» رسميًا.. المسابقات تعدل موعد مباراة الأهلي والمصري
» السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها بـ«كورونا»
» رجل أعمال ينهي حياة أبنائه وينتحر أسفل عجلات المترو
» سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية
» بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم