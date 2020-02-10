«الغانم»: «صفقة القرن» في الزبالة بأوامر أمير الكويت

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الكويت

مجلس

صفقة القرن

الغانم

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن تصريحات جديدة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بشأن "صفقة القرن" اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة تقدم "الغانم" بالشكر لأعضاء الشعبة البرلمانية، حول الموقف في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بشأن ما يسمى "صفقة القرن".

وكشف "الغانم" أنه وأعضاء الشعبة البرلمانية استمعوا لتوجيهات الأمير خلال لقائهم معه.

وقال: "نحن في الكويت أبناء الشيخ صباح.. وأبناء هذه المدرسة الرافضة للتطبيع".

وتابع: "107  أعضاء في الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة للرئيس تعكس تحفظهم على صفقة القرن كونها لا تحقق السلام وتكرّس الاحتلال، كما أن نحو 133 عضواً في مجلس العموم البريطاني وجهوا رسالة تعكس تحفظهم على تلك الصفقة، متسائلا: إذا كانت هذه مواقف أمريكيين وبريطانيين ضد صفقة القرن فماذا يجب أن يكون موقفنا نحن العرب؟".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حين أظهره مقطع فيديو متداول وهو يلقي نسخة "صفقة القرن" في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان، يوم السبت الماضي.

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