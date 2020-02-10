مفاجأة.. الإمارات تتواصل مع قطر

10 فبراير 2020 - 06:41 م

كشفت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، عن استئناف الإمارات خدمة البريد مع قطر.

وكشفت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب المقاطعة.

وبدأت الخدمات غير المباشرة، في التاسع من فبراير بنقل البريد عبر سلطنة عمان، وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى واطلعت عليها "رويترز". ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.

ومنذ عام 2017، تفرض الإمارات ومصر والسعودية والبحرين حصارا سياسيا وتجاريا وعلى المواصلات مع قطر.