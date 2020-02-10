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رئيس شرطة بأمريكا يرفض القسم على الإنجيل:أريد القرآن

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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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محمد فضل- متابعات

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أمريكا

الإنجيل

مسلم

رئيس الشرطة

رفض رئيس الشرطة بمدينة باترسون الأمريكية، أداء القسم على الإنجيل، ضمن مراسم تعيينه رئيسًا للشرطة، وطالب بجلب المصحف ليقسم على القرآن الكريم.

وعينت السلطات الأمريكية إبراهيم مايك بايكورا، رئيسا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، في سابقة هى الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو، لحظة أداء القسم، حيث طلب عمدة المدينة أندري سايج فى مراسم الاحتفال من بايكورا أن يرفع يده اليمين ليقسم على الإنجيل .

فما كان من بايكورا إلى أن أمسك بيد عمدة باترسون ، ونبهه أنه مسلم ، ليقوم العمدة بطلب القرآن الكريم لكي يقسم عليه بايكورا .

وأدى بايكورا القسم الذي جاء فيه : «أقسم على أن أعمل بإخلاص وتفان وعدالة والتزام كل تفاصيل مهامي رئيسا لشرطة مدينة باترسون».

وولد إبراهيم مايك بايكورا في ولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا، وفي سن صغيرة هاجر مع أسرته إلى مدينة باترسون الأمريكية حيث رعرع وكبر، ليلتحق فيما بعد بجامعة نيو جرسي روتجرز ويتخرج منها بشهادة مهندس كيميائي، وفي العام 1988 بدأ العمل بجهاز الشرطة في نفس المدينة، وفي العام 2020 يعين كأول مسلم من أصول تركية على رأس إدارة أمن المدينة.


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