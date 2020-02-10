» داخل السنترال.. جريمة قتل تهز فيصل

10 فبراير 2020 - 06:07 م

شهد شارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة، اليوم الاثنين، واقعة قتل شنيعة لشاب داخل سنترال، في حين احتجز الأهالي القاتل وسلموه لرجال الشرطة.

ولقي شاب يدعى "كريم"، مصرعه على يد أحد الأشخاص في سنترال بشارع العشرين، وتجري حاليًا مناظرة الجثة وإجراء معاينة لمسرح الجريمة، كما تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.