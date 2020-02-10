الجنيه يحقق مفاجأة أمام الدولار لم تحدث منذ 3 سنوات

10 فبراير 2020 - 05:20 م

سجل الجنيه المصري، أعلى سعر له أمام الدولار، منذ ما يقرب من 3 سنوات.

ووصل سعر الدولار 15.66 لأول مرة منذ الأسبوع الذي أعلن البنك المركزي فيه تعويم الجنيه، في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

ولم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

والجنيه وفقا لأسعار الصرف اليوم، في أقوى حالته منذ الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ويعزو خبراء اقتصاديين انخفاض الدولار إلى دخول تدفقات أجنبية بالعملة الصعبة في المحافظ المالية في مصر خاصة أذون وسندات الخزانة.

وشهد الدولار نزولا في سعره أمام الجنيه في مجموعة من البنوك حيث انخفض بقيمة قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى أيلول سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.