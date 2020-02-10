» رسميًا.. المسابقات تعدل موعد مباراة الأهلي والمصري

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المسابقات

مباراة الأهلى والمصرى

موعد مباراة الأهلي والمصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزتاني، تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري، والمؤجلة من الجولة السادسة للدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل، باستاد المكس بالإسكندرية، لمدة 45 دقيقة، لتقام في الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف.

ويأتي قرار الزتاني بسبب لقاء الزمالك مع الترجي التونسي، في نفس اليوم، على كأس السوبر الإفريقي بقطر، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

وكشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بقطر عن كل الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة باللقاء.


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