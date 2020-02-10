سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية

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الدقهلية

اثبات نسب

ميت غمر

نسب

سلوك زوجته

شهدت قاعة محكمة الأسرة بميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين، إقدام مزرع في منتصف العقد الخامس من العمر على إنهاء حياته.

 وتناول المنتحر مادة سامة كانت بحوزته أثناء حضوره نظر قضية أقامها ضد زوجته ينفي فيها نسب أحد أبنائه إليه.

وبدأت الواقعة داخل مقر محكمة ميت غمر بسقوط ”م. ع“ على الأرض؛ عقب تأجيل جلسة قضية أقامها ضد زوجته لنفي نسب أبنائه له لشكه في سلوك زوجته.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والكشف الصحي الأولي، تبين أن الزوج تناول مادة سامة كانت بحوزته فور سماع حكم القاضي بتأجيل نظر القضية لموعد لاحق.

ونقل رجال الأمن الزوج للمستشفى الحكومي اعتقادا بإصابته بغيبوبة، أو أزمة صحية مؤقتة، إلا أنه تبين وفاته بتناول مادة سامة فور الكشف الطبي عليه.


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