  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها بـ«كورونا»

لقطة من الفيديو

رئيس شرطة بأمريكا يرفض القسم على الإنجيل:أريد القرآن

أرشيفية

رجل أعمال ينهي حياة أبنائه وينتحر أسفل عجلات المترو

هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة" تنفي وجود إصابات "كورونا" في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الجنيه يحقق مفاجأة أمام الدولار لم تحدث منذ 3 سنوات

يقبل رأس السديس.. فماذا حدث له؟!

أمر ملكي سعودي للشيخ «السديس» والأخير يرد

ارشيفية

سبب صادم وراء انتحار مزارع داخل المحكمة بالدقهلية

فيروس كورونا

مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين

أردوغان

بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»

الصفحة الأخيرة

جواهر
جواهر
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة

#

الإمارات تصدم فنانة شهيرة بعد الفيديو الفاضح (القصة كاملة)

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"

الكويت

السرطان

فنانة

جواهر

صدمت الفنانة الكويتية الشهيرة «جواهر»، متابعيها وزملائها بعد إعلانها بأن مرض السرطان أصابها في دماغها، مؤكدة أنه في مراحله الأخيرة.

ونشرت "جواهر" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فيديو دعاء الشفاء، وعلقت عليه قائلة، كاشفة نوع المرض الذي تعاني منه ومكان إصابتها، وقالت :« قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة،توجهت للمستشفى لإجراءالفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بس رجاءًأتمنى من كل شخص جات عينه ع التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة40غريب مستجابة».

وانهالت عليها التعليقات الحزينة من جمهورها وزملائها وإعلاميين، داعين لها بالشفاء العاجل، وكان من أبرز المعلقين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث علقت بالدعاء لها :« الله يشافيچ ويعافيچ بقدرة من يحيي العظام وهي رميم»، كما علقت الإعلامية غادة العلي :« الله يشفيك ويعافيك ويطول بعمرك على طاعته».

ومؤخرًا أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بالسرطان، ونشرت عبر حسابها على "تويتر" صور لها من المستشفى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

و"جواهر" هي فنانة كويتية من مواليد 4 نوفمبر 1977، حيث تبلغ 42 عامًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» داخل السنترال.. جريمة قتل تهز فيصل
» رسميًا.. المسابقات تعدل موعد مباراة الأهلي والمصري
» فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»
» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وأنجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:12 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم