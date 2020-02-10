أمر ملكي سعودي للشيخ «السديس» والأخير يرد

10 فبراير 2020 - 04:45 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أمراً ملكياً كريمًا يخص الشيخ عبدالرحمن السديس، بتمديد خدمته رئيساً عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، رد فعل الشيخ السديس، على المر الملكي والذي قابله بالشكر، معلنًا تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد فترة تكليفه رئيساً عاما للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.

وأكد السديس أن الاهتمام أعان رئاسة شؤون الحرمين على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار وفق التوجيهات السديدة من قبل القيادة، التي تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.