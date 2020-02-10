  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يقبل رأس السديس.. فماذا حدث له؟!

أمر ملكي سعودي للشيخ «السديس» والأخير يرد

فيروس كورونا

مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين

أردوغان

بعد مقتل 5 أتراك بسوريا.. "أردوغان" يلجأ للجيش

كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

الملك فيصل والملكة اليزابيث

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

الإفتاء

الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

الشرطة السعودية

هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

السعودية

شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

صورة من الواقعة

كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

الجندي

الجندي: أهل الفسق مساكين

برلماني: حضور السيسي القمة الأفريقية تأكيدًا للريادة المصرية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

« البنوك» تدعو الشركات لتخصيص جزء من نشاطها للقارة الأفريقية

#

نشأت الديهي: "السيسي" وجه رسالة نادرة للشباب الإفريقي

#

طلب خاص للرئيس السيسي من المشاركين في القمة الأفريقية

#

الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن حضور الرئيس السيسي لفعاليات القمة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا، يأتي تأكيدًا للريادة المصرية إقليميا وأفريقيا، وريادة مصر وتواصلها الحميم مع القضايا الأفريقية.

ولفت خليل في بيان له، بالدور الذي لعبته مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي، في تفعيل القضايا الأفريقية وإضفاء كثير من الزخم والنشاط عليها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر فتحت كافة الملفات الاقتصادية والسياسية الشائكة في القارة ولم تتوان عن الطلب من المجتمع الدولي مساندة حركة التنمية والاستثمار في أفريقيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»
» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل
» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها
» بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم