» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل

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الجيش

الجزائر

وكر إرهابي

تمكن الجيش الجزائري من تدمير مخبأ للإرهابيين شمال البلاد وصادر 3 قنابل يدوية الصنع ومولدين كهربائيين وألبسة وأغطية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وأضاف البيان الذي أصدرته الوزارة ونشرته"سكاي نيوز": "أن عملية التدمير تمت بمنطقة جبل اللوح في ولاية عين الدفلي شمال البلاد علي بعد 150 كيلو مترا غرب العاصمة الجزائر، لافتا إلى أن الكشف عليه وتدميره جاء خلال عملية بحث وتمشيط في المنطقة".

في سياق متصل أحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 100 شخص علي متن قوارب تقليدية الصنع، كما أوقف 109 شخص كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية في كل من تلمسان ووهران والشلف وسكيكدة و عنابة والطارف، كما تم إيقاف 21 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في كل من عين صالح وتيارت وتبسة والاغواط وجانت وتلمسان.


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