» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات

خرج الشاعر أيمن بهجت قمر، عن صمته، موضحًا رأيه في أغاني المهرجانات، والتي أثارت نجاحًا كبيرًا في الاونة الأخيرة، بعد النجاحات التي حققتها بعض أغاني المهرجانات.

وعلق الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر على تلك الأزمة، عبر حسابه على "تويتر" كاتبا: "زمايلنا الشبان في الموسيقى محدش يهاجم المهرجانات.. اشتغل وطلع أصوات. ده اللي انا عملته في تجربتين قبل كده، وبعمله اليومين دول موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة".

تابع: "هما عملوا المتاح ونجحوا أنت كمان اعمل كده.. قريب هتسمعوا أخبار حلوة عن 15 صوت واعد".