  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

الملك فيصل والملكة اليزابيث

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

الإفتاء

الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

الشرطة السعودية

هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

السعودية

شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

صورة من الواقعة

كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

الجندي

الجندي: أهل الفسق مساكين

زرع جينات الإيدز في كورونا

فيروس جديد يجتاح العالم وينافس "كورونا"

السوبر اليوم.. أحمر أم أبيض؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر

الإعلامي عمرو أديب

بعد تحرشه بـ120 تلميذة.. أديب: فين دور الدولة

تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات

الصفحة الأخيرة

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية

#

بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

#

مفاجأة.. «حمو بيكا» يحذف فيديوهات مهرجاناته من "يوتيوب"

#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

تويتر

أغانى

أيمن بهجت قمر

المهرجانات

خرج الشاعر أيمن بهجت قمر، عن صمته، موضحًا رأيه في أغاني المهرجانات، والتي أثارت نجاحًا كبيرًا في الاونة الأخيرة، بعد النجاحات التي حققتها بعض أغاني المهرجانات. 

 

وعلق الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر على تلك الأزمة، عبر حسابه على "تويتر" كاتبا: "زمايلنا الشبان في الموسيقى محدش يهاجم المهرجانات.. اشتغل وطلع أصوات. ده اللي انا عملته في تجربتين قبل كده، وبعمله اليومين دول موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة".

 

تابع: "هما عملوا المتاح ونجحوا أنت كمان اعمل كده.. قريب هتسمعوا أخبار حلوة عن 15 صوت واعد".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل
» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها
» بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه
» محافظ البحر الأحمر: "شوفت منظر غير لائق"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم