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بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها

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بطلة قيامة أرطغرل
بطلة قيامة أرطغرل
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علا خطاب

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حبس

قيامة أرطغرل

معجب

بطلة

جولسيوم علي

في حادثة غريبة من نوعها، قدمت الممثلة التركية، جولسيوم علي، بطلة مسلسل قيامة أرطغرل، بلاغا ضد معجب، طاردها مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها.

وبحسب صحيفة "ميليت" التركية، فإن بطلة مسلسل "قيامة أرطغرل"، انزعجت بسبب قيام المعجب بتقديم خاتم لها، عارضًا عليها الزواج في المرة الأخيرة، وطالبها في رسالته بالاستعداد للزواج به.

وقررت المحكمة في تركيا سجن المعجب ثلاثة أشهر، وبعدها بررت النجمة التركية إقدامها على ذلك بأن حياتها تحولت إلى جحيم لكثرة مطاردات المعجب لها، والذي أكد أنه لم يكن يريد إيذاءها بل قصد التعبير عن إعجابه الشديد بها.

مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الشهير، تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية التي شيدها عثمان ابن أرطغرل ومهد لها الأخير.


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