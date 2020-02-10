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« البنوك» تدعو الشركات لتخصيص جزء من نشاطها للقارة الأفريقية

مال وأعمال

الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة
الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة
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متابعات- سارة أشرف

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البنوك

البورصة،

الاتحاد الافريقى

 أكد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن رئاسة الاتحاد الأفريقي مهمة تتناوب عليها الدول الأعضاء وتفرض على من يتولاها عدداً من الأدوار وعلى رأسها إدارة أعمال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقي، كما يتعين على الدولة التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي تسيير ورعاية ومراقبة تنفيذ كافة المبادرات والمشروعات الهامة على أجندة عمل الاتحاد الأفريقي والتي تتسق مع أجندة 2063 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد.

واقترح «حسين» في تصريحات صحفية   تشكيل وحدة من وزارة الخارجية و الأجهزة السيادية ورجال الأعمال للتعاون الفعال سياسيا واقتصاديا وأمنيا مع كافة دول القارة والانغماس في حل المشاكل الإفريقية للمصلحة المصرية والإفريقية، وذلك علي خطى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك خطى بطرس بطرس غالي الذي وطد علاقات مصر مرة أخرى بكافة رؤساء وحكومات دول القارة.

وأخيرا دعا «حسين» كافة الشركات المصرية تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية وبعض دولها ولاسيما دول حوض النيل على أن تتولى الحكومة المصرية تحفيز تلك الشركات ماليا مقابل هذا النشاط، واقترح أن تتولى مؤسسة الرئاسة التأكد من جدية كافة الشركات ومشاريعها و حسن تنفيذها .


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