» محافظ البحر الأحمر: "شوفت منظر غير لائق"

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الزعفرانة

أون إي

عمرو حنفي



كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تفاصيل إقالته لرئيس قرية الزعفران قائلا: "إنه خلال مروره بطريق الزعفرانة لاحظ وجود سيارات نقل ومنظر غير لائق بالمدينة. 

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي"، قائلا: "منذ أول يوم لي طلبت حصر بالأماكن اللي بيحصل فيها حوادث ومشاكل، فقررت أسوق العربية وأنزل من الغردقة للقاهرة في طريق مدخل الزعفرانة، فشوفت منظرا لا يليق بمستوى دخول المحافظة، ولا يليق بمستوى مصر ".

وأوضح أنه على الفور اتخذ قرارا بإقالة رئيس قرية الزعفران، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون مع أي مخالفات خاصة في الطرق التي يحدث بها الكثير من الحوادث.

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