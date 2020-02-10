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زوج أنغام عن انفصال أصالة والعريان: "في أسرار مينفعش أقولها"

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انغام واحمد ابراهيم
انغام واحمد ابراهيم
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علا خطاب

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انغام

احمد ابراهيم

أصالة

طارق العريان

صدم الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، متابعيه، برأيه عن انفصال الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، لاسيما بعد خلاف أصالة له ومهاجمته بسبب انفصاله عن زوجته، التي تربطها علاقة قرابة به هي وطارق العريان، ما ادى إلى قطيعة واضحة بينها وبين أنغام. 

وخرج أحمد إبراهيم عن صمته، وتحدث لبرنامج "اي تي بالعربي"،عن رأيه في انفصال أصالة عن العريان، قائًلا: "متابعتش أوي الموضوع ده ومعرفش بكرا فيه إيه.. الواحد بيتكلم كلام ميعرفش بكرا إيه هيحصل.. محدش عارف مين مع مين ومين هيسيب مين.. ومين هيرجع تاني يبقا مع مين.. فدايما أنا بحاسب على كلامي جدا لأن الدنيا حقيقي صغيرة.. هيجي وقت وهنبقا مع بعض في صورة واحدة، هيبقا شكلنا وحش أوي لو قلنا كلام في حق بعض ورجعنا تاني في صورة جمعتنا.. مش كل انفصال بيكون وحش على فكرة أحيانا بيكون بداية لفرصة جديدة بين نفس اطرفين.. ممكن دي تبقا فرصة ان البيت يتبني تاني بصورة أحسن".

وعن تصريحات أصالة وطارق العريان ضده بعد زواجه من أنغام، وما تردد بشأن محاولات الفنانة سميرة سعيد للصلح بينهم، بأن تدعو الجميع لعشاء في منزلها، أكد أحمد إبراهيم أنها بالفعل قامت بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر، بحسن نية منها، مضيفا: "حصل كذا اتصال بينا.. وهي قلبها كبير يعني .. بس إحنا مفيش حاجة كانت من طرفنا، ومعندناش مشكلة مع حد على.. فكرة هو الحد اللي عنده مشكلة".

وتابع أنه يكن كل الاحترام لأصالة ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي "العشرة" التي جمعته بالأخرين، قائلا: "إحنا في مصر بنراعي العيش والملح جدا.. وأنا براعي العيش والملح اللي بيني وبين أي حد حتى لو كان في تصريحات مستفزة لغاية النهاردة وفي أسرار كتيرة مبقولهاش على فكرة، يمكن لو قلتها هتبقا محرجة لناس كتير.. في ناس ممكن تدعي إنهم مش مهتمين أو مش في الصورة وهو العكس خالص حصل".

 

في نفس السياق، أشار إبراهيم إلى أن تصريحات أصالة ضده إبان زواجه هجوم لا يليق، لأنه لا يحق لأي إنسان التدخل في الحياة الشخصية لغيره، قائلا: "والمفروض إنه من باب القرب حتى لو في رأي في حاجة أو وجهة نظر، أو عندي استفسار بما إننا قريبين من بعض، نتكلم بينا وبين بعض مش على الملأ".

 

تابع: "أنا مش شايف إن كان في خصومة أصلا، حتى لو كان في خصومة مينفعش تبقا تحت مبدأ إذا خاصم فجر، وأنا كنت براعي جدا وأنا بتكلم إني مغلطش في حد، ودايما أكون بحترم الناس كلها، وبحترم أولادي وحتى الناس اللي حصل بينا فا ده خلاف من طرفهم مش من طرفي أنا".

 


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