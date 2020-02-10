بعد تحرشه بـ120 تلميذة.. أديب: فين دور الدولة

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التحرش

ثمن الإعلامي عمرو أديب، القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد بشأن فصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر": "غالبية مدرسينا محترمين، بس ليه كل شوية نسمع عن جرائم تحرش ضد الطلاب في مدارسنا؟، جوه أكبر مدارس وأفقر مدارس نسمع عن تحرش بعض المدرسين بالأطفال ولاد وبنات".

وتابع: "كلكوا بتسمعوا وعارفين عن حوادث زي ديه بتحدث كثيرا، بنتكلم عن مجتمع مدرسي فيه 12 مليون طالب، متسائلا: "أين دور الدولة قبل وبعد هذه الوقائع".

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