بعد تحرشه بـ120 تلميذة.. أديب: فين دور الدولة

10 فبراير 2020 - 12:15 م

ثمن الإعلامي عمرو أديب، القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد بشأن فصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي.



وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر": "غالبية مدرسينا محترمين، بس ليه كل شوية نسمع عن جرائم تحرش ضد الطلاب في مدارسنا؟، جوه أكبر مدارس وأفقر مدارس نسمع عن تحرش بعض المدرسين بالأطفال ولاد وبنات".



وتابع: "كلكوا بتسمعوا وعارفين عن حوادث زي ديه بتحدث كثيرا، بنتكلم عن مجتمع مدرسي فيه 12 مليون طالب، متسائلا: "أين دور الدولة قبل وبعد هذه الوقائع".

