» الإفراج عن فنانة شهيرة بعد سجنها في قضية هتك عرض

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مريم حسين
مريم حسين
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انستجرام

هتك عرض

مريم حسين

مها محمد

فجرت الفنانة الكويتية مها محمد، مفاجآت مدوية عن قضية الفنانة مريم حسين، التي اتهمت بهتك عرض ومنعت من دخول الإمارات على أثرها، كاشفة عن أن مريم حسين تم الافراج عنها ورجعت لعائلتها بالسلامة .

وكتبت مها محمد، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين" .

 

وكانت انهارت الفنانة الكويتية مها محمد بعد أن شاهدت الفيديو الخاص بابنة الفنانة مريم حسين المتهمة فى قضية هتك عرض وأعربت عن حزنها لم شاهدته فى الفيديو من الطفلة التى تبكى على فراق والدتها.

 

وطالبت مها محمد الجميع بأن يفرجوا عنها ويطلقوا سراحها خاصة أن مريم حسين اعتذرت عن الفيديو الذى انتشر منذ عام تقريبا.


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