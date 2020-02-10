قصة صعيدية كرمتها "الأمريكية للتنمية" ..السبب مهم

10 فبراير 2020 - 11:14 ص





روت فايزة عويس، خبيرة زراعة البطاطس في الصعيد، تفاصيل تكريم الوكالة الأمريكية للتنمية لها ،خلال الاحتفال بموسم البطاطس، قائلة:"إنها تحرص على حضور ندوات زراعة البطاطس، والتعرف على أساليب الزراعة الحديثة".



وأضافت "فايزة"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، بأنها حاصلة على شهادة محو أمية، وكانت تكتب أهم المعلومات في المحاضرة أو الندوة التي تحضرها حتى لا تنساها، معقبة: "ليا أصحابي لما يكون في ندوة يرنوا عليا أروح أحضر".



وتابعت:"بأنها مشتركة في جمعية زراعية تستخدم أحدث آلات الزراعة، فضلا عن التزامها بتعليمات المهندسين الزراعيين في زراعة البطاطس، مؤكدة أن إنتاج الأرض زاد للضعف بسبب تطبيق التعليمات".

