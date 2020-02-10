الشوباشي: مفيش حاجة اسمها الأمة الإسلامية

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الإرهاب

إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي

ريهام السهلي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن بريطانيا هي من أنشأت جماعة الإخوان، لأنها استغلت هذا في احتلال مصر معقبة: "على بريطانيا أن تعتذر وتدفع تعويضات كل شهيد لأنها صاحبة فكرة قيام جماعة الإخوان".

وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، قائلة: "الرئيس السيسي، كان لديه رؤية بعيدة النظر وأكد ميول بعض الدول لتفتيت الوطن العربي، وحاليا نرى العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية بدون أي سابق إنذار.

 وتابعت: "مفيش حاجة اسمها الأمة الإسلامية ولو قولت إنه فيه أمة إسلامية يبقى لازم أقول إنه فيه أمة يهودية،نحن دول عربية بيننا روابط ومصر دولة أفريقية لها روابط مع العالم لكن ليس من منطلق الدين وإنما من منطلق القيم والبناء للمستقبل".

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