بشرى سارة لأصحاب المعاشات

10 فبراير 2020 - 10:15 ص





أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنهم اجتمعوا مع هيئة التأمينات الاجتماعية منذ أسبوعين لمناقشة وضع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات".



وأضاف"وهب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحل كان أن يتقدم أحد النواب بمشروع قانون يعطي لأصحاب المعاشات الحق في العلاوات الخمسة، مؤكدا أنه تقدم بهذا القانون، وتمت مناقشته.





وتابع:"لجنة القوى العاملة وافقت على قانون لإعادة صرف العلاوات من يوليو 2006، موضحا أنه سيتم إرسال القانون لمجلس الدولة لصياغته، معقبا: "مش هنعد كتير ويصدر القانون، وكلنا فرحانين".

