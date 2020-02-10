» الكويت.. عسكري يعتدي جنسيا على موظفة أجنبية في المطار

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة الجنايات في الكويت، أمرت بسجن عسكري 7 سنوات بالإضافة لعزله من وظيفته، بعد اتهامه باستدراج مفتشة أجنبية لمواقعتها، إلى جانب حكم بتعويضها مؤقتا بمبلغ 5 آلاف دينار.

وحسب  صحيفة ”الراي“ الكويتية على موقعها يوم الاثنين، فإن العسكري الذي يعمل في مطار الكويت ”استدرج مفتشة أجنبية إلى مكتبه لمواقعتها، إلا أن رجال الأمن العاملين في المطار استطاعوا إلقاء القبض على زميلهم بعد سماعهم صراخا ينبعث من إحدى الغرف“.

وذكرت المجني عليها في التحقيقات أن ”العسكري استدعاها إلى غرفة التفتيش، وبمجرد دخولها أغلق الباب وبدأ يلمس أماكن حساسة من جسدها، وعندما عجزت عن التخلص منه، لم يُسعفْها سوى إطلاق صرخات الاستغاثة، وتم إنقاذها منه“.

وقال العسكري أمام النيابة، إنه لم يقصد إيذاء المفتشة، وأنه بحكم عمله نجح في استدراجها إلى غرفة التفتيش، لكنها استغاثت ونجت من قبضته، وفق المصدر ذاته.

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