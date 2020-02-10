خبير عسكري يفاجئ المصريين بطلب مهم

10 فبراير 2020 - 10:01 ص



أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهاب لن يتوقف عن استهداف سيناء،معقبا: "يقظة الإنسان المصري في سيناء أمر رئيسي لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".



وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز": "نحن أمام مرحلة حرب ونواجه خصما خسيسا ومتخفيا ومتلونا ويسعى للقضاء على سيناء وتدميرها".



وتابع: القوات المسلحة والشرطة المصرية قادران على إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه وحريصة على حصر الإرهاب في منطقة شرق القناة.



ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "المشوار لسه طويل يا أهل مصر وما تنجزوه هو من أجل التاريخ وفي خلال السنوات المقبلة سنحكي لأبنائنا كيف استطعنا حماية بلادنا ".

