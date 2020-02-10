خبير عسكري يفاجئ المصريين بطلب مهم

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اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
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الإرهاب

إكسترا نيوز

ناجي شهود


أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهاب لن يتوقف عن استهداف سيناء،معقبا: "يقظة الإنسان المصري في سيناء أمر رئيسي لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز": "نحن أمام مرحلة حرب ونواجه خصما خسيسا ومتخفيا ومتلونا ويسعى للقضاء على سيناء وتدميرها".

وتابع: القوات المسلحة والشرطة المصرية قادران على إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه وحريصة على حصر الإرهاب في منطقة شرق القناة.

 ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "المشوار لسه طويل يا أهل مصر وما تنجزوه هو من أجل التاريخ وفي خلال السنوات المقبلة سنحكي لأبنائنا كيف استطعنا حماية بلادنا ".

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