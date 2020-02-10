» مفاجأة سارة للأطباء.. مد سن المعاش إلى 65

10 فبراير 2020 - 09:58 ص

أعلن البرلماني سمير البطيخي أنه قام بتقديم مقترح لسد نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية وبناء على رغبة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لرفع سن المعاش من 60 عام إلى 65 عاما لمن يرغب من الأطباء في مد معاشه.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك عجزا كبيرا في عدد الأطباء وكان لابد من توفير حل، لافتا إلي أن هذا المقترح يضمن للطبيب الحصول على نفس الراتب بشرط العمل كطبيب ممارس وليس مسئولا أو مديرا أو مشرفا لضمان سد العجز الموجود بالمستشفيات الحكومية.