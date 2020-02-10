زوجة صاحب حمار القطار: " كل ما نشتري جحش يموت"

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الحدث

القطار

لميس الحديدي

الحمار



روت قناوية حسان، زوجة راكب القطار الذي تم القبض عليه لاصطحابه للحمار في القطار تفاصيل الواقعة، قائلة: "زوجي اشترى جحش ومات، وفيه ناس نصحوه يشتري جحش من نجع حمادي غير اللي مات فجابه معاه في القطر، وكل ما نشتري جحش يموت".

وأضافت قناوية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، جوزي جاب معاه حمار في القطر ، عشان مصاريف النقل من نجع حمادي 1000 جنيه وإحنا مش معانا فلوس".

وتابعت: "الناس زنت عليه عشان يركب القطر بالحمار وهو دلوقتي محبوس ، إحنا حالتنا بلا وماعندناش عفش قاعدين على جريد حتى الآكل مش عندنا وأنا جوزي مخه تعبان وعلى قده".

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